Çaykur Rizespor´da Sebastian Holmen ayrıldı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Rukiye MEYVECİ / RİZE,(DHA) Spor Toto Süper Lig´den düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor´da forma giyen İsveçli defans oyuncusu Rasmus Sebastian Holmen takımdan ayrıldı.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rasmus Sebastian Holmen ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Holmen'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-05-16 22:26:47



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