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Rıza Çalımbay: "Kupa finalinde herkes kapasitesinin en üstüne çıkacak"

İHA

Rıza Çalımbay: "Kupa finalinde herkes kapasitesinin en üstüne çıkacak"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası Final maçına odaklandıklarını ifade ederek, "Herkes büyük bir fedakarlık yapacak final maçında herkes kapasitesinin en üstüne çıkacak ve inşallah o mutluluğu yaşayacağız" dedi.
Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 21 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, gelecek sezonda Rizespor'a başarı dileyerek, "İki takıma baktığımızda her şey bitmiş. Rizespor açısından gerçekten çok üzüldüm. Burası severek çalıştığım bir yerdi. Mükemmel yıllarım geçti. Hepsini de Allah'a şükür başarılı şekilde tamamlamıştık. Ondan dolayı Rize'nin yeri bende çok ayrı. Bu kadronun da düştüğüne üzüldüm. Gerçekten çok iyi bir kadroları var. Eğer kadronun yüzde 80'nini koruyabilirlerse seneye çıkacaklardır. Kendilerine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Final maçında herkes kapasitesinin en üstüne çıkacak"
Ziraat Türkiye Kupası Final maçında oynayacakları Kayserispor müsabakasına odaklandıklarının altını çizen Çalımbay, "Bizim için şu an asıl önemli olan ayın 26'sında oynayacağımız kupa finali. Bütün gayemiz her şeyimiz orada. Burada oynadığımız oyun bizi kupada bir yere getirmez. Burada oynadığımız oyunun mutlaka çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Çünkü elimize bir fırsat geçti ve de bu fırsatı kolay yakalamadık. Sivasspor'un tarihinde ne final vardı ne de bir kupa şampiyonluğu var. Onun için bu finali kazanıp kupamızı Sivas'a götürmek istiyoruz. Tabii ki bugünkü düşük tempo olabilir ama bundan önce bu futbolcuların hepsi ligde oynamış oyuncular. Bu yüzden yorgunluk, bıkkınlık olabilir. Daha önce de söyledik. Biz lige en erken başlayan takımız ve ligi de en son bitiren biz olacağız. Avrupa'nın en yaşlı takımı da biziz. Onun için yorgunluk bıkkınlık her şey olabilir ama herkes büyük bir fedakarlık yapacak final maçında herkes kapasitesinin en üstüne çıkacak ve inşallah o mutluluğu yaşayacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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