Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından



Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 37´nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Demir Grup Sivasspor´a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Kazanmak istedik olmadı. Son maçı oynayıp gelecek senenin planlamasını, programını yapıp hayata geçirmek istiyoruz. Söyleyecek bir şeyde yok açıkçası. Başkanla biz gereken her türlü organizasyonu konuştuk. Bir an önce hemen uygulanır. Ondan sonra göreceksiniz. Bir şey söylemeye gerek yok" dedi.

ÇALIMBAY: FİNALİ KAZANIP KUPAMIZI SİVAS'A GÖTÜRMEK İSTİYORUZ

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Tabii iki takım içinde ligde her şey bitmiş. Rizespor açısından ben çok üzüldüm, gerçekten benim çok severek çalıştığım bir yerdi. Mükemmel yıllarım geçti. Hepsinden de Allah'a şükürler olsun başarılı bir şekilde de ayrılmıştık. Onun için Rize'nin yeri bende bambaşka. Bu kadronun düştüğünde de üzüldüm, çok iyi kadroları var. Yüzde 80´ini koruyabilirlerse seneye çıkacaklardır mutlaka. Kendilerine başarılar diliyorum. Bizim için lig önemli, oynayacağımız maç da önemli ama esas ayın 26'sında oynayacağımız kupa finali. Bugün burada oynadığımız oyunun kupada çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Elimize bir fırsat geçti ve bu fırsatı çok kolay yakalamadık. Sivasspor'un tarihinde ne final vardı ne de kupa şampiyonluğu vardı. Onun için bütün amacımız bu finali kazanıp kupamızı Sivas'a götürmek. Tek hedefimiz bu. Bugün düşük bir tempo olabilir. Bu oyuncuların hepsi ligde oynayan oyuncular... Yorgunluk, bıkkınlık olabiliyor. Biz lige en erken başlayan takımız. Hem Avrupa'da hem ligde oynayan takımız. Ligi de en son biz bitireceğiz final maçı oynayarak. Bir de Avrupa'nın bile en yaşlı takımı biziz. O yüzden yorgunluk, bıkkınlık olabilir ama herkes büyük bir fedakarlık yapacak. Final maçında herkes kapasitesinin çok çok üstüne çıkacak. İnşallah o mutluluğu yaşayacağız" ifadelerini kulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz açıklama

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklama

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2022-05-16 23:11:53



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