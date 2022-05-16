Bülent Korkmaz: "Hedefimiz önümüzdeki yılın planlanmasını yapmak"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Sivasspor mağlubiyetinin ardından, "Hedefimiz artık son maçı oynayıp bir dahaki senenin planlamasını, projesini hayata geçirmek" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Sivasspor'a 21 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Kazanmak istedik ama olmadı. Hedefimiz artık son maçı oynayıp bir dahaki senenin planlamasını, projesini hayata geçirmek. Biz başkanla gereken her türlü organizasyonu, ne yapmamız gerektiğini konuştuk. İnşallah bir an önce hemen uygulanır. Artık söylenecek birşey yok çünkü nihayetinde bazı oyuncuların kontratı var. Sabo, çok iyi bir profesyonel. Elinden gelen maksimumu yapmaya çalıştı. Son maçı oynadıktan sonra genel görüşü veya değerlendirmeyi yapmak gerek" şeklinde konuştu.

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