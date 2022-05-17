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Rize protokolü çay bahçesine girdi Rize Valisi Kemal Çeber: “Artık müstahsillerimiz uçakla direk Rize’ye gelecek”

İHA

Rize protokolü çay bahçesine girdi Rize Valisi Kemal Çeber: “Artık müstahsillerimiz uçakla direk Rize’ye gelecek”

2022 yılı yaş çay sezonun dün itibariyle açılmasının ardından Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, ÇAYKUR’a ait çay bahçesine girerek çay topladı.
Rize Valisi Kemal Çeber, pandemiden kalan gelenek olan ‘herkesin kendi çayını kendi toplaması’ uygulamasının yeni sezonda da devam etmesini arzu ettiklerini söyledi. Vali Kemal Çeber “Bahçelerimiz hazır, müstahsilimiz, üreticilerimiz hazır. ÇAYKUR, özel fabrikalar hepsi hazır. Her biri gerekli çalışmaları tamamladı, idari olarak gerekli çalışmalar yapıldı. Herkes heyecanla çaylarını toplayıp fabrikalara teslim etmenin heyecanı içerisinde. RizeArtvin Havalimanımızı açtık. Artık müstahsillerimiz ve üreticilerimiz direk Rize’ye gelecek. Güzel bir çay sezonu geçireceğimizi değerlendiriyoruz. Hem yaşadığımız geçen yıl ki iklim ve yağışlar hem de üreticilerimizin her yıl biraz daha bilinçlenerek, uyarıları dikkate alarak yaptıkları düzenlemeler hem de 2 yıldır yaşadığımız pandemi sürecinin sona ermesi ve üreticilerin bu dönem içerisinde kendi çaylarını kendileri toplama kabiliyetiyle beraber bunu sürdürecek olma niyetleri bizi umutlandırıyor” ifadelerini kullandı.
Çay fabrikaları veya çay tarım arazilerinde kaçak işçi çalıştırılmaması için gerekli tedbirlerin alındığını ve denetimlerin süreceğini belirten Çeber “Çay sezonu bir anda buranın nüfusunun bir anda arttığı, bütün tatilcilerin, izincilerin geldiği, aynı zamanda turizm sezonunun da kesiştiği bir sezondur. Üreticilerimizi hem uyarıyoruz, çok fazla da yazdığımız ceza ve adli işlemler var. Aslında yapmak zorunda kalmamayı biz de ümit ediyoruz. Biz o anlamda da güvenlik olarak her türlü tedbirimizi aldık. Aslında yasal olarak devletimizin bu konuda yaptığı mevzuat ve düzenlemeleri kaçak işçi çalıştırmaya gerek duymayacak kadar insanların elini genişletiyor. İnşallah bu yıl hiç kimsenin buna gerek duymayacağını temenni ediyoruz. Biz her türlü tedbirimizi de aldık” dedi.
Yaş çaya açıklanan zammın da kuru çaya yapılan zammın da Rizeli çay müstahsilleri tarafından olumlu karşılandığının altını çizen Çeber “Açıklanan yaş çay zammının da, kuru çaya yapılan zammın da vatandaşlarımız tarafından olumlu karşılandığını söyleyebilirim. Bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanımıza tüm üreticiler adında teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Herkes çaya bir an önce başlayabilir”
ÇAYKUR Genel Müdürü Yuzuf Ziya Alim ise çayın erken toplanmasının kaliteli çay üretimi için önemli olduğuna dikkat çekerek “2022 yılı yaş çay kampanyamızın Doğu Karadeniz’e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çay şu anda toplanacak kıvamda. Herkes çaya bir an önce başlayabilir. Alınan çaydan da çöp çıkmadan sağlıklı, kaliteli ürün elde etme şansımız olacak. Ayrıca bez sayımızı çoğaltmadan, az bezle çok kilo gelecek çay var şu anda. Kartlaşarak, bekleterek çayın ağırlığının artmasına bir fayda olmayacağını, sadece hamaliyesinin olacağının bilinmesi lazım” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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