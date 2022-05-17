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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize’de dilenci operasyonu

İHA

Rize’de dilenci operasyonu

Rize’de zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Rize merkezde duygu sömürüsü yoluyla kazanç sağlamaya çalıştığı şikayetleri üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Cadde, sokak ve hastane önlerini dolaşan zabıta ekipleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dilencilik yapan şahısları tespit etti. Zabıta Müdürlüğü’ne getirilerek haklarında gerekli cezai işlemler yapılan şahısların haksız kazanç yoluyla elde ettikleri paraya da el koydu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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