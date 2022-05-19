Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)Spor Toto Süper Lig´de küme düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor, Süper Lig´deki son maçının hazırlıklarını tamamladı.
Ligde 36 puanla 17´nci sırada yer alan ve küme düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38´inci haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri´nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 orta oyunu ile süren idman, çift kale maç ile tamamlandı.
Yeşil-mavili takım, ligin 19´uncu haftasında kendi evinde karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 1-0 mağlup olmuştu. Takım bugün Adana´ya hareket edecek.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-05-19 15:59:02
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