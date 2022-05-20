Lipton Doğu Karadeniz’de çay hasadına başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lipton Doğu Karadeniz’de çay hasadına başladı

İHA

Lipton Doğu Karadeniz’de çay hasadına başladı

Lipton, yeni şirketi ekaterra çatısı altında Doğu Karadeniz’deki çay hasadına 20 Mayıs Cuma günü başladı. Hasat çalışmalarının kesintisiz ilerlemesi için bir dizi uygulamayı hayata geçiren şirket, bu yıl da çay çiftçilerini gıda ve ev hijyeni paketleriyle destekleyeceğini açıkladı.

Doğu Karadeniz'de yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren Lipton, yeni şirketi ekaterra çatısı altında ilk hasadına 20 Mayıs Cuma günü başladı. “Çayımız için Hep Birlikte” çağrısıyla sürgün alımlarına başlayacak olan şirket, sürecin kesintisiz bir şekilde ilerlemesi için çay alım evleri, fabrikaları, çay üreticileri ve iş ortağı yerel işletmelere yönelik bir dizi uygulamayı hayata geçiriyor.

Şirket, çay alım işlemleri sırasında üreticilerinin ve çalışanlarının sağlık ve güvenliği için hijyen önlemlerini uygulamaya da devam edecek. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 5 bin çiftçiye de hasat kapsamında gıda ve ev hijyeni paketinden oluşan bir destek sağlanacak.

Üreticilere yönelik ücretsiz eğitimler devam ediyor
Pandemi sürecinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen üreticilere yönelik eğitimler de bu yıl hasadın başlamasıyla birlikte yeniden yüz yüze buluşmalarda verilmeye başlanacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek bu eğitimler kapsamında üreticilere Sürdürülebilir Çay Tarımının Önemi, Toprak Numunesi Alımı ve Gübreleme, Erozyonla Mücadele ve Tampon Bölge Kavramı, Evsel Atık Yönetimi, İstilacı Türlerle Mücadele Yöntemleri ve Kayıt Tutulması, İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği, Çalışanlara Adil Muamele, Bahçe Bakımı ve Budama, Zirai İlaç Kullanımı ve Kişisel Koruma Ekipmanı (KKE) Kullanımı konularında bilgiler verilecek.

ekaterra Türkiye Genel Müdürü Fatih Atay, “Türkiye dünyada en çok çay tüketilen ülke. Şirket olarak Türkiye’deki ilk Lipton hasadımızı, senelerdir uyguladığımız yüksek kalite standartlarımızdan hiç ödün vermeden gerçekleştiriyoruz. Lipton markamızın bu topraklardaki 36 yıllık mirasını devralmaktan, Doğu Karadeniz’deki üreticilerimizle birlikte bu kıymetli mirası geleceğe taşırken tüm Türkiye’yi çok sevdikleri çaylarımızla buluşturmaktan gururluyuz. Çay hasadımız vesilesiyle 150 bin kişilik geniş bir ekosisteme temas ediyoruz. Bu sürecin ekosistemdeki tüm paydaşlarımız için sağlıkla tamamlanması ve kusursuz ilerlemesi için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi gerekli önlemleri aldık. Doğu Karadeniz bölgesinin ekonomik, sosyal ve doğal hayatı için değer oluşturmaya devam edeceğiz. Hasadımızın sağlıklı, çayımızın bereketli olmasını dileriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Karadeniz'de yaylalarda kar sürprizi
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de yaylalarda kar sürprizi
ÇAYKUR ilk üç günde bin 500 ton yaş çay alımı yaptı
YEREL HABERLER ÇAYKUR ilk üç günde bin 500 ton yaş çay alımı yaptı
Tünelde kamyonla taş yüklü kamyona çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tünelde kamyonla taş yüklü kamyona çarptı: 1 yaralı
Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını ...
Rize'de taş yüklü kamyon taş yüklü kamyona çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Rize'de taş yüklü kamyon taş yüklü kamyona çarptı: 1 ...
Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını ...
Rize'de 19 Mayıs Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri
YEREL HABERLER Rize'de 19 Mayıs Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor ...
Rize’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Rize’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Ayder balı "Coğrafi İşaret Tescili" aldı
YEREL HABERLER Ayder balı "Coğrafi İşaret Tescili" aldı
Su tankeri güvenlik kulübesinin üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Su tankeri güvenlik kulübesinin üzerine devrildi: 1 ...
Rize’de Uluslararası Müze Günü ve Müzeler Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Rize’de Uluslararası Müze Günü ve Müzeler Haftası ...
Rize-Artvin Havalimanı terminal ve kule binalarının yükselişi kamerada
YEREL HABERLER Rize-Artvin Havalimanı terminal ve kule binalarının ...
Rize’de bitmeyen kamulaştırma sorunu Rize’de Kültür Sokağı için vatandaşlar 130 bin TL’ye evlerinden vazgeçmek zorunda kaldılar
YEREL HABERLER Rize’de bitmeyen kamulaştırma sorunu Rize’de Kültür ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.