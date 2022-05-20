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AK Parti´li Yazıcı: Türkiye büyük, güçlü bir ülke

DHA

AK Parti´li Yazıcı: Türkiye büyük, güçlü bir ülke


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye büyük, güçlü bir ülke. Hem dış ilişkiler bakımından hem de ülke içerisinde sağladıkları imkanların halkımızın hizmetine sunumu anlamında çok büyük bir hassasiyet içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Sağlık Külliyesi içerisinde yer alacak Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası´nın temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Yazıcı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yıllık bütçesini hazırlıyoruz. İmkanları derliyor, topluyoruz. Bir taraftan bütçemizi büyütmek için çaba harcarken, kaynakları arttırmaya çalışırken, bir taraftan da projeleri öncelik sıralaması yapmak suretiyle icra planına koyuyoruz. İş görme tarzımızın önemli karakteristiği bu şekilde. Yaptığımız bütçelerde oransal olarak en fazla bütçesinde artış yaptığımız iki alan var. Bunlardan bir tanesi sağlık, diğeri eğitim. Şeyh Edebali'nin Osman Paşa'ya olan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' tavsiyesini referans alırız. Çünkü, insanın yaşaması, sağlıklı olması, kaliteli sağlık hizmetine erişmesi, insan olmanın en temel noktasını teşkil eder. İnsanı yaşatamadıktan sonra konuşma, seyahat, davranış özgürlüğünün herhangi bir anlamı olabilir mi? İnsanı yaşatacaksın" dedi.
`TÜRKİYE BÜYÜK, GÜÇLÜ BİR ÜLKE´
AK Parti döneminde bütün sağlık hizmetlerini tek çatı altında Sağlık Bakanlığı bünyesinde birleştirdiklerini kaydeden Yazıcı, "Kaliteyi artırmaya odaklandık. Her insan eşit haklara sahiptir. İnsanları hangi kurumda çalışırsa çalışsın; memur, işçi, esnaf veya işi olmayan vatandaş olsun, ne olursa olsun, ülkemizde sağladığımız sağlık alanındaki hizmet kalitesine eşit şekilde erişme hakkına sahip olması gerekiyor. Sağlık alanındaki bu yatırımlarımızın temelinde bu bakış var. Türkiye büyük, güçlü bir ülke. Hem dış ilişkiler bakımından hem de ülke içerisinde sağladıkları imkanların halkımızın hizmetine sunumu anlamında çok büyük bir hassasiyet içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN DURUŞU KIYMETLİDİR'
UkraynaRusya arasındaki savaşa değinen Yazıcı "Bulunduğumuz coğrafyada ülkemizin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde yaşanmakta olan dünya barışını tehdit eden, insanlık değerlerini değişim ve dönüşüne doğru dezenforme eden davranışlar gerçekleşirken Türkiye'nin insanlığın kazanımı ve değerlerini dikkate almak suretiyle sergilediği duruş son derece kıymetli ve değerlidir. Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa karşı Türkiye'nin duruşu, savaşan iki ülke ile savaşın sonlanması için sürdürdüğü kararlı tutum ve diyalog ortamı ve yine bununla bağlantılı ortağı olduğumuz, ortaklığın önemli bir üyesi olduğumuz NATO ile ilişkilerimiz bakımından cumhurbaşkanımızın ifade ettiği ve kamuoyunun takip etmekte olduğu davranış ve değerler bütünü itibariyle dünya barışına ve insanlığın ortak değerlerine ne denli katkı sağladığımızı gözlemliyor ve takip ediyoruz. Bu da aziz milletimizi gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.
`ESAS OLAN BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜMÜZDÜR´
Hayat pahalılığının da gündemlerinde olduğunu belirten Yazıcı, "2 yıldır dünyayı kasıp kavuran pandemi sebeplerinden biri olmakla birlikte ülkemizde özellikle dezavantajlı grupların karşılaştığı veya daha çok etkilendiği hayat pahalılığı gündem konusu. Hükümetimiz ilgili birimler bu sorun ile ilgili çalışmalarını günlük ajandalarının başında yer vermek suretiyle takip ediyor. İnşallah bu alandaki sıkıntıları imkanlar ölçüsünde belli bir perspektifle çözüme kavuşturacağız. Esas olan birlik ve bütünlüğümüzdür. Doğru olanın milletimiz için gerekli olanın temsilcisi olanların yanında duruş sergilememizdir. Türkiye'nin büyüklüğü tarihten aldığı sinerji ve sağladığı değerler itibarıyla bu coğrafyada dik ve güçlü duruşu hem ülkemiz açısından son derece kıymetli ve hem de dünya barışı açısından insanlığın kazanımı olarak tarihe geçecek kıymettedir" dedi.
Konuşmasının ardından Yazıcı, beraberindeki kent protokolüyle butona basarak projenin temelini attı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-05-20 17:23:34

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