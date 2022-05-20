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Su tankerinin güvenlik kulübesinin üzerine devrildiği kazada ölü sayısı 2´ye yükseldi

DHA

Su tankerinin güvenlik kulübesinin üzerine devrildiği kazada ölü sayısı 2´ye yükseldi


Arzu ERBAŞ/İKİZDERE (Rize), (DHA)RİZE´nin İkizdere ilçesinde bir taş ocağı şantiyesinde freni patlayan kamyonun çarptığı su tankerinin üzerine devrildiği güvenlik kulübesinde görevli Enver Demirci´nin (32) hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralanan tanker şoförü Dursun Yılmaz´da (49) tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İlçenin Cevizlik köyünde Çarşamba günü bir firmaya ait taş ocağında, Mehmet Morgil yönetimindeki 53 K 4655 plakalı taş yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu Dursun Yılmaz´ın kullandığı 06 FY 7335 plakalı su tankerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tanker, güvenlik kulübesinin üzerine devrildi. Kazada tanker sürücüsü Yılmaz ile kulübedeki güvenlik görevlileri Enver Demirci, Yunus Aksu ve Samet Öztürk yaralandı. Şantiye çalışanlarının ihbarı ile olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ile İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yaralılar, ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan Enver Demirci doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Dursun Yılmaz´da tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin tedavisi ise sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / İkizdere Arzu ERBAŞ
2022-05-20 19:54:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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