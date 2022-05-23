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Rize'de arama yapılan aracın bagajındaki elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı

İHA

Rize'de düzenlenen operasyonda, arama yapılan aracın bagajındaki elektrikli süpürgenin içerisinden uyuşturucu madde çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Rize'de arama yapılan aracın bagajındaki elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı

Rize'de düzenlenen operasyonda, arama yapılan aracın bagajındaki elektrikli süpürgenin içerisinden uyuşturucu madde çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Rize'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda durdurulan bir aracın bagaj kısmında uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracın bagajında bulunan kolinin içerisindeki elektrikli süpürgesinin haznesinde 1 kilo 950 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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