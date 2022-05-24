Çaykur Rizespor´da Yusuf Sarı ayrıldı

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Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor´da sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Sarı, takımdan ayrıldı.

Çaykur Rizespor Kulübü´nden yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Sarı ile imzalanan sözleşmenin süresi dolmuştur. Yusuf Sarı'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

Sarı, 9 Ocak'ta Trabzonspor´dan yeşil-mavili takıma transfer olmuştu. DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-05-24 21:43:20



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