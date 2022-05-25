Rize’de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Rize’de dereye uçan araçlarının üzerine çıkan çifti jandarma ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çamlıhemşin ilçesi Zilkale köyünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Zilkale istikametinden Çamlıhemşin istikametine seyir halindeki C.G. kontrolündeki 61 AEP 308 plakalı araç, viraja hızlı girmesiyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çat Deresi’ne uçtu. Aracın üzerine çıkan sürücüsü C.G. ve eşi Z.G.'yi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince çekilen halatlarla kurtarılan çift, sağlık ekiplerince Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.