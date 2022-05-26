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Düşen kayayla engelli kalan dağcının hayali, yeniden zirveler

DHA

Düşen kayayla engelli kalan dağcının hayali, yeniden zirveler


Yalçın ŞAHİN/ RİZE, (DHA)ERZURUM'un İspir ilçesinde, 9 yıl önce temizlik yaptığı yamaçtan düşen kayanın başına çarpması sonucu ağır yaralanıp, konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Rizeli endüstriyel dağcı Mehmet Şahin (37), tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürüyor. Yeniden dağlara dönme umuduyla yaşayan Şahin, "9 yıl oldu, bir 9 yıl daha olsa sabırla dağlarla buluşacağım günü bekleyeceğim" dedi.
Rizeli endüstriyel dağcı Mehmet Şahin, Erzurum'un İspir ilçesinde, 3 Ocak 2013'te bir grup arkadaşıyla baraj inşaatı için yamaçta kaya temizliğine başladı. Bu sırada zirveden kopan kaya parçası, Şahin'in başına isabet etti. Kaskı parçalanan ve yamaçta asılı kalan Şahin, 2,5 saat sonra kurtarılarak Erzurum Yakutiye Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren ve 4,5 ay yoğun bakım ünitesinde uyutulan Şahin, konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Doktorların bir daha ayağa kalkmasının zor olacağını söylediği dağcı, geçirdiği bir dizi ameliyat ve uygulanan fizik tedavi süreci sonunda 6,5 yıl aradan sonra birkaç adım atabildi. Taburcu olan ve tedavileri süren Şahin, yeniden dağlara döneceği günü bekliyor.
AKÜLÜ SANDALYE HEDİYE EDİLDİ
Çamlıhemşin Sırt Mahallesi'ndeki evinde iyileşeceği günü iple çektiğini söyleyen Mehmet Şahin´e, eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak tarafından akülü sandalye hediye edildi. Kaymakam Hakan Öznay, Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, Milletvekili Bak´ın danışmanı Hamza Kahramantürk, Şahin´i ziyaret ederek sandalyeyi teslim etti.
Dağları çok özlediğini söyleyen Mehmet Şahin "100 kere Kaçkar´ın zirvesine çıktım, dağları çok özlüyorum. Yürüyeceğim ve yeniden dağlara çıkacağım. O günleri sabırsızlıkla bekliyorum. 9 yıl oldu, bir 9 yıl daha olsa sabırla dağlarla buluşacağım günü bekleyeceğim. Hayat yine benim olacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Yalçın ŞAHİN
2022-05-26 09:22:11

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