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Rize'de, yaylalara mayısta kar yağdı

DHA

Rize'de, yaylalara mayısta kar yağdı


Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek kesimlerdeki yaylalar, kar yağışıyla beyaza büründü. Yaylaya göç edenler, mayıs ayı sonunda yağan karla şaşkınlık yaşadı.
Kentte hava sıcaklığının aniden düşmesiyle yüksek kesimlerdeki yaylalara kar yağdı. İlçenin 2263 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası ve Kaçkar Dağları, beyaza büründü. Hayvanlarını alıp yaylaya göç edenler, mayıs ayı sonunda yağan karla şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.
Yayladaki Halit Mugtuoğlu, "Galiba bu sene yaz gelmeyecek. Geçen yıl mayısın 15'lerine geldiğimizde gerçek bir yaz yaşamıştık ama bu yıl hala kış yaşıyoruz. Hayvanlarımı aldım, yaylaya çıktım. Fazladan yem yok. Doğada ne bulurlarsa onu yiyecekler" dedi.
Ahmet Kanber de, "3 gün önce geldik, geldiğimiz gün hava çok güzeldi. Ancak 2 gündür kar yağıyor. Yaz beklerken kış sürprizi yaşıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Yalçın ŞAHİN
2022-05-26 10:33:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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