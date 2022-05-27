10 günde 50 bin ton yaş çay alan ÇAYKUR'dan üreticiye kalite uyarısı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 10 günde çay üreticilerden toplam 50 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.

Doğu Karadeniz'de üreticilerin bahçelerine girmesiyle yaş çay sezonunda hareketlilik devam ediyor. 47 fabrikası ile ÇAYKUR ve özel fabrikalar da yaş çay alımlarına devam ediyor. Sabah erken saatlerde çay bahçelerine giren üreticiler, topladıkları çayları çay alım merkezlerine götürerek çaylarını satıyor. ÇAYKUR, Doğu Karadeniz'de 2022 yılı kampanyasının 10. gününde üreticilerden toplam 50 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.

ÇAYKUR'un yapmış olduğu açıklamada olgunlaşmış taze sürgünlerin hasat edilip teslim edilmesinin çay sektörü açısından önem arz ettiği belirtilerek "Değerli üreticilerimiz yaş çay alımlarımız devam etmektedir. Temennimiz sağlıklı huzurlu kaliteli ve verimli bir sürgün geçirmemizdir. Olgunlaşmış taze sürgünlerin hasat edilip teslim edilmesi hem üreticilerimiz hem de kaliteli çay üretimi için çay sektörü açısından önem arz etmektedir. Ekmeğimiz ve geleceğimiz olan çayımıza vereceğimiz değer kendimize verilecek değerdir. Sağlıklı ve bol bereketli günler dileriz" ifadelerine yer verildi.

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