Tartıştığı çay işçilerine ateş etti: 1 ölü, 2 yaralı



Arzu ERBAŞ-Abdullah UZUN/PAZAR,(Rize), (DHA)RİZE´nin Pazar ilçesinde Gökmen T. (47), tartıştığı çay işçileri Afganistan uyruklu Uzay Ulvi'yi (22) tabanca ile ateş ederek öldürdü, Davut Mirzai (18) ve Murat Kurt'u (40) yaraladı. Olaydan sonra kaçan Gökmen T., yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçenin Elmalık köyünde meydana geldi. Çay hasadı yaptıran Murat Kurt, işçileri Afganistan uyruklu Uzay Ulvi ve Davut Mirzai'nin yanına gelen Gökmen T., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyüp kavgaya dönen olayda, Gökmen T., tabanca ile 3 kişiye ateş açtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla, 3 kişi yere yığılırken, Gökmen T. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Uzay Ulvi doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirirken, yaralıların tedavisi sürüyor. Kaçan Gökmen T. ise jandarma ekipleri tarafından Çayeli ilçesinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Pazar Arzu ERBAŞ-Abdullah UZUN

2022-05-30 09:09:34



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