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Rize’de 1 Afgan’ın öldüğü, 1’i Afgan 2 kişinin yaralandığı olayın faili Zafer Partisi sempatizanı çıktı

İHA

Rize’de 1 Afgan’ın öldüğü, 1’i Afgan 2 kişinin yaralandığı olayın faili Zafer Partisi sempatizanı çıktı

Rize’nin Pazar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 Afganistan uyruklu vatandaşın yaralandığı, 1’i yine Afganistan uyruklu 2 kişinin ise yaralandığı olayın failinin sosyal medyadan yaptığı Zafer Partisi paylaşımları gözden kaçmadı.
Pazar ilçesine bağlı Elmalık köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Gökmen Topal isimli şahıs ile 2’si çay toplamak için Rize’de bulunan Afganistan uyruklu olmak üzere 3 kişi arasında çıkan tartışma alevlenince silahlı kavgaya dönüştü. Sebebi henüz bilinemeyen bir neden ötürü büyüyen tartışmada Gökmen Topal belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan Afganistan uyruklu Şemsettin Muradi hayatını kaybederken, yaralanan Afganistan uyruklu Davut Sezai ve Murat Kurt ise Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından Gökmen Topal jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayda 2’si Afgan 3 kişiyi yaralayan Gökmen Topal’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gözden kaçmadı. Paylaşımlarda Topal’ın, geçici sığınmacılar karşıtı yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Zafer Partisi ve Genel Başkanı Ümit Özdağ sempatizanı olduğu ortaya çıktı.

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