Çaykur Rizespor'da 3 ayrılık

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çaykur Rizespor, kadrosuna kiralık olarak kattığı Gedson Fernandes, Joel Pohjanpalo ve Tyler Boyd'un kiralık süresinin dolduğunu duyurdu.

Süper Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 20212022 sezonunun sona ermesinin ardından 2 Şubat 2022 tarihinde Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, 20 Ağustos 2021'de Beşiktaş'tan kiralık olarak gelen Tyler Boyd ve Bayer Leverkusen'den 5 Eylül 2021 tarihinde kiralık olarak renkelerine bağladığı takımın golcü ismi Joel Pohjanpalo'nun kiralama sürelerinin dolduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.