Rize’de "Türkiye Çevre Haftası" sıfır atık temasıyla kutlanacak

Rize’de "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri 17 Haziran tarifleri arasında, "Sıfır Atık" temasıyla kutlanacak.

Rize’de “Türkiye Çevre Haftası” etkinlikleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş ve beraberindeki heyetin katılımıyla kutlanıyor. Türkiye Çevre Haftası, çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında çevre bilincinin topluma yayılması amacıyla 17 Haziran tarifleri arasında, "Sıfır Atık" temasıyla kutlanacağını ifade eden Savaş, bu kapsam Rize’de yapılacak olan etkinlikler ve müdürlüğün yaptığı çalışmalar hakkında Vali Çeber’e bilgi verdi.

Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Fidan Dikimi, Bisiklet Turu, Çevre Yürüyüşü, Çevre Konulu Münazara ve Çevre Müfettişliği etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Artan nüfus, sanayileşme, kimyasal ürünler, üretilen çöp ve katı atıkların her geçen gün dünya için daha ciddi bir problem haline geldiğini ifade eden Vali Çeber, "Dünya’nın kaynakları sonsuz değil. Tabiat hassas dengeler üzerine kuruludur. Doğamızı korumalı ve yaşam alanlarımızı dikkatli şekilde kullanmalıyız. İnsan, faaliyetleri ile yeryüzünün doğal yapısını gün geçtikçe daha fazla bozmakta olduğu çok iyi bilinen bir gerçektir. Giderek artan bu bozulma insan hayatının yeryüzündeki varlığını tehlikeye sokmaktadır. İnsan temiz, doğal ve sağlıklı yaşam koşullarına ihtiyaç duysa da daha çok kirleterek kendi yaşam alanlarına zarar vermeye devam etmektedir. Ortaya çıkan çevre kirliliği, günümüzde ekosistemi etkileyerek doğa ve canlılar için büyük tehlike oluşturmaktadır” dedi.



"Çevre koruma bilincini geliştirmeliyiz"

Çevre koruma bilincinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Çeber, “Gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşanan bu kirliliğin önüne geçmek için önemli çalışmalar yürütülmektedir. Burada yapmamız gereken çevre koruma bilincini geliştirmektir. Bu kapsamda yarınlarımız için çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm topluma bu bilinci kazandırmalıyız. Yaşadığımız çevre geçmişten bize kalan bir miras değil, gelecek nesillere bırakacağımız bir emanettir. Artan kirlilikle birlikte dünyamızın eko sistemi bozuldu. Dünyamız birçok iklimsel sorunla karşı karşıya kalıyor. Bugünden bunlar için önlem almazsak yarın çok geç olabilir. Bu anlamda çevremizi koruma adına yapılan çalışmaları çok önemsemekteyiz. Rize gibi essiz doğal güzellikleri olan bir ilde yaşıyoruz. Bu güzellikleri yaşatmak ve yarınlar taşımak için çevre bilincinde olmamız çok önemlidir. Eğer doğayı ve tabiatı korumazsak bu güzelliklerin bir anlamı olmaz" ifadelerine yer verdi.

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