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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okullar arası ROBOTEK yarışmasının kazananları ödüllerini aldı

İHA

Okullar arası ROBOTEK yarışmasının kazananları ödüllerini aldı

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Rize il geneli ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen ROBOTEK Proje yarışması sona erdi.
Rize Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştirilen organizasyona Vali Vekili Sedat Sezik, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim katıldı. Okullar tarafından oluşturulan stantlarda öğrencilerin sunumunu yaptığı eserler yoğun ilgi gördü.
Rize okullar arası bilişim oyunları ve teknoloji yarışması (ROBOTEK) Rize il genelinden Lise, ve ortaokul olmak üzere 76 projenin değerlendirildiği yarışmada 23 finalist proje yarıştı. Gerçekleşen yarışmada ise dereceye giren projeler ödüllerini protokolün elinden aldı. Robotik projelerin yanı sıra yöre halkının da yakından ilgilendiren çayla ilgili yapılan Güneş enerjisiyle çalışan çay hasat makinesi de büyük ilgi gördü. 2 daldan oluşan yarışma, Kodla Rize projesi Robotik Kodlama turnuvasında derece giren okullar, Alparslan Ortaokulu birinci, Yavuz selim ortaokulu ikinci ve Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu. ROBOTEK Projesinde derece girenler ise, Rize Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi birinci, Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi ikinci ve Fındıklı 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi üçüncü olurken ortaokul kategorisinde, TOKİ ortaokulu birinci, Ardeşen Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu ikinci, üçüncü ise Özel Rize Levent Ortaokulu oldu.

Coğrafya dersini daha eğlenceli hale getirmek için kodladılar
Coğrafya derslerini öğrencilerin sıkılmadan işlemesi için bu projeyi yaptıklarını ifade eden Yusuf Murat Avcı, "Coğrafya derslerini nasıl daha eğlenceli hale getirebiliriz diye düşündük. Bunun üzerine bizde hocamıza danıştık. Coğrafya hocalarımızla beraber konuştuğumuzda böyle bir proje aklımıza geldi. Sıkılmadan öğrenciler daha eğlenceli dersi işleyebilecekler. Heyecanlıyız çok çalıştık emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum" dedi.
Yaptıkları projeyi daha çok geliştirmek istediklerini söyleyen Abdussamet Keleş, "Hocalarımızın destekleriyle beraber ekibimiz çok çalıştı. Coğrafya dersine özel bir proje. Ülkeleri tanıttık. Projede şu anlık daha 6 ülke var. Daha çok çalışacağız. Projemizi daha çok geliştirmek istiyoruz. Her yeri yazmak kodlamak. Bunların hepsini yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Güneş enerjisi ile çalışan çay kesme makinesi tasarladılar
Güneş enerjisiyle çalışan çay hasat makinesini yöre halkını ve dünyayı sürdürülebilir tarıma yönlendirmek için yaptıklarını sözlerine yansıtan 10. sınıf öğrencisi Elif Sena Özbek, "Projemizin amacı pandemi döneminde çay işçilerinin alımı Türkiye'ye alınmadığı için üreticiler benzinle çalışan çay kesme aletlerini ürettiler. Bunlar hem ağır hem çevreye çok fazla zarar veriyorlar ve gürültü kirliliğine neden oluyorlar. Bizde bu yüzden sürdürülebilir kaynaklarla çalışan yenilenebilen enerjiyi kullanan bir sistem yapmaya çalıştık. Bunun için güneş paneliyle çalışan çay hasat makine sistemi ürettik. Şuan projemiz yapım aşamasında parçaları tamamladığımızda parçaları birleştireceğiz. Öncelikle dünyamızda şuanda çok fazla bir fosil yakıt tüketimi var. Bu dünya için çok kötü bir yere gidiyor. Hem tükenebilir kaynaklar çevreye çok fazla zarar veriyor. Böyle bir projenin yapılması yöre halkını ve dünyayı sürdürülebilir tarıma yönlendirmek benim için çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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