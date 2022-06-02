Jandarmadan sigara kaçakçılığı operasyonu

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Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda onlarca paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde F.Y isimli şahsın Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Fırtına Mahallesindeki ikametinde ve aracında yapılan arama sonucunda, 284 paket kaçak sigara ele geçirildi. İkametinden ve aracından kaçak sigara çıkan Y.K. isimli şahsın 5 bin 680 TL idari para cezası kesilmesinin ardından şahıs gözaltına alındı.

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