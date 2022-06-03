'Ulusal Gen Havuzu' Rize’de açıldı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) tarafından hazırlanan ‘Ulusal Gen Havuzu’ açılışı gerçekleştirildi.

TÜBİTAK’tan alınan destek ile RTEÜ ve ÇAYKUR öncülüğünde çay bitkisinin korunması, nitelikli çay tarımı ile kaliteli çay üretimini arttırması planlanan Ulusal Gen Havuzu Rize’nin Pazar ilçesinde gerçekleşen törenle açıldı. RTEÜ Ziraat Fakültesi’nde düzenlenen açılışa Rize Valisi Kemal Çeber, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcıları, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akbulut, Ziraat Fakültesi Çay ve Çay Ürünleri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Keziban Yazıcı ve görevliler katıldı.

Dünyada beşinci çay gen havuzunun Rize’de açıldığını dile getiren TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "2 bin olarak belirlediğimiz hedefimizde şu an 2 bin 54 tane farklı tür. Çay bu bölgenin bir gerçeği. Gelecek açısından baktığımızda bu kadar çok rekabetin olduğu ortamda ne kadar çok katma değer katabilirsek o kadar kıymetli hale getirebiliyorsunuz. Bu çalışmanın en büyük önemi Türkiye'yi çayda beşinci büyük olarak ifade ediyoruz ama katma değer noktasını geliştirmemiz olduğunu biliyoruz” dedi.

Ulusal Gen Havuzu gerçekleşen konuşmaların ardından kurdele kesimi ile açıldı.

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