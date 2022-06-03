Dereye düşüp akıntıda kaybolduğu anlar kamerada



Emirhan PEHLİVAN/ ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, kaya üzerinde fotoğraf çektirdiği sırada dengesini kaybederek dereye düşen ve akıntıda kaybolan Ummanlı turist Al Rawahi Favvzi Faız Zaid (49) için aramakurtarma çalışması başlatıldı. Zaid´in arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Olay, Çamlıhemşin ilçesi Galer Düzü mevkisinde meydana geldi. Ummanlı turist Al Rawahi Favvzi Faız Zaid, iddiaya göre kaya üzerine çıkarak fotoğraf çektirmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden turist, Hala deresine düştü. Karların erimesi nedeniyle debisi yüksek olan suda akıntıya kapılan Zaid, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Deniz polisi ekipleri sevk edildi. Akıntının şiddeti nedeniyle suya giremeyen ekipler, kıyıdan aramakurtarma çalışması başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan Ummanlı turistin derede akıntıya kapıldığı anlar, arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde; riskli bir yerde kaya üzerine çıkan Zaid´in eğilerek suya dokunmaya çalıştığı, bu sırada ise ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek dereye düştüğü yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Emirhan PEHLİVAN

2022-06-03 19:19:57



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