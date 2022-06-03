Rize'de açık hava sinemasına ilgi yoğun

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Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi'nin (RİBEGEM) düzenlediği RİBEGEM Gençlik Festivali kapsamında açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

RİBEGEM'in 30 Mayıs ve 4 Haziran tarihleri arasında düzenlediği Gençlik Festivali kapsamında Portakallık Mahallesi sahilinde bulunan yeşil alanda açık hava sinema etkinliği düzenlendi. Çanakkale Savaşı’nın anlatıldığı ‘Son Mektup’ adlı filmin gösterildiği etkinliğe gençlerin ilgisi yoğun oldu. Alanın dolduran gençlerin oldukça mutlu oldukları ve etkinlikten memnun kaldıkları görüldü. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de gençlerle birlikte filmi izledi.

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