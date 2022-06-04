Beyin ölümü gerçekleşti, organları ablası ile 4 hastaya umut oldu



Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)RİZE'de, yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen Recep Yazıcı´nın (42), ailesi tarafından bağışlanan organları, aralarında ablasının da bulunduğu 5 hastaya umut oldu.

Rize´de, 23 Mayıs´ta çalıştığı fabrikada yüksekten düşen Recep Yazıcı´nın tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Yazıcı´nın organlarını bağışlama kararı aldı. Yazıcı´nın kalbi askeri uçak ile Ankara´ya, karaciğeri ve korneası Samsun´a, bir böbreği ablasına nakledilmek üzere İstanbul´a, diğer böbreği ise Sivas´a gönderildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nakil Koordinatörü Doç. Dr. Başar Erdivanlı, yapılan müdahaleye rağmen Yazıcı´nın beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek, "Bizim tesadüfümüz ailenin organlarını bağışlaması. Aile içinde ablasına bir böbreğinin verilecek olması bir teselli olur diye ümit ediyorum. Bakanlığın bağışları özendirmek için başlattığı şartlı bağış uygulaması sayesinde ablasına böbrek nakli gerçekleşecek" dedi. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Rize Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ

2022-06-04 22:52:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.