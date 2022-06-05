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Rize'de ödüllü boğa güreşleri heyecanı

DHA

Rize'de ödüllü boğa güreşleri heyecanı


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA) RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde gerçekleştirilen 26´ncı Ayder Kültür ve Doğa Festivali'nde, geleneksel ödüllü boğa güreşleri düzenlendi. Boğaların arenada kıyasıya güreşlerini kadın sahipleri de heyecanla izledi.
Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından 26´ncı Ayder Kültür ve Doğa Festivali düzenlendi. Festival kapsamında Galer Düzü Yaylası'nda ödüllü boğa güreşleri gerçekleştirildi. Ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde 50 boğanın arenada kıyasıya güreşini, vatandaşlar ilgiyle izledi. Boğaları kazananlar birbirlerine sarılıp kutlama yaparken, kadın boğa sahipleri de güreşleri heyecanla takip etti.   
`BOĞACILIK DEDEDEN KALMA BİR HEVES´
'Sungur' adını verdiği boğa ile yarışlara katılan Serpil Şahinkovan, "Boğacılık dededen kalma bir heves. Bu boğa kendi ellerimde doğdu, kendim büyüttüm. 5 yaşına geldi. Deneme amaçlı çıkaracağız" dedi.
`KUZU GİBİLER BİZİM İÇİN´
Boğası büyük orta kategorisinde yarışan Yeliz Ertanç da "Küçüklükten itibaren hep hayvan besledik. Son 5 yıldır bende boğalarla ilgileniyorum. Hiç korkmuyorum, kuzu gibiler bizim için" diye konuştu.
Tribünden akrabasının boğasını destekleyen Havva Şen ise "Amcamın kızı ile komşumun boğaları yarışıyor. Ben amcamın kızının boğasını destekliyorum. Burada otururken de çok heyecanlanıyorum. İnşallah kazanacağız" dedi.
Torunuyla güreşleri izlemeye gelen Bahriye Kus, "Bizim boğalarımızda yarıştı. Torunumla beraber seyrettik. Boğa güreşi kültürümüz ve bu kültürü çocuklarımızla yaşatmak istiyoruz" dedi.
Boğa güreşleri sonunda dereceye giren boğaların sahiplerine para ödülleri verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-06-05 18:44:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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