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Rize’de bir binanın terasında yangın çıktı Rize’de çıkan yangına Rize-Artvin Havalimanı’na ait itfaiye ekipleri de müdahale etti

İHA

Rize’de bir binanın terasında yangın çıktı Rize’de çıkan yangına Rize-Artvin Havalimanı’na ait itfaiye ekipleri de müdahale etti

Rize’nin Çayeli ilçesinde çıkan yangına çevre belediyeler ve RizeArtvin Havalimanı’ndan gelen DHMİ’ye ait ekipler tarafından müdahale edildi.
Yangın ilçeye bağlı Yenipazar Mahallesi, Ali Okumuş Caddesi üzerindeki Mevla Apartmanı’nın teras katında saat 23.30 sıralarında çıktı. Yangını görenlerin itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından apartman sakinleri tarafından bina tahliye edildi. Alevlerin büyümesiyle yanan evde tüp olduğu düşünülen bir patlama meydana gelince ses tüm ilçede yankılandı. Rize Belediyesi, Çayeli Belediyesi, Kaçkar İtfaiye Birliği ve Ardeşen Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra özel sektör firmalara ait peyzaj çalışması yapan su tankerleri ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ait RizeArtvin Havalimanı’nda görevli yangın söndürme ekiplerinin de müdahale ettiği yangın nedeniyle ilçe merkezi de yoğun bir duman bulutunun altında kaldı. Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine apartmanın dışında müdahale ederken bazı vatandaşlar ise bulundukları evlerden yanan eve su tutarak yangının sönmesi için mücadele verdi. Yangın 2 buçuk saatlik uğraşın ardından yağmurun da yağmaya başlamasıyla kontrol altına alındı.

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