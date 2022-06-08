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Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Rize'de alacak verecek meselesi yüzenden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Rize’de alacak verecek meselesi yüzenden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
Olay, Rize merkeze bağlı Derebaşı köyünde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derebaşı köyünde bir çay fabrikasının önünde oturan A.A. (67) alacak verecek meselesi nedeniyle fabrikanın önüne gelen Onur Şeref ve Erdi Şeref isimli şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Onur Şeref (41) ve Erdi Şeref (40), A.A.’ya saldırdı. Olayın ardından A.A’nın oğlu A.R.A. (41) isimli şahıs Onur Şeref ve Erdi Şeref’in evlerinin önüne giderek belinden çıkarttığı tabanca ile iki kardeşi karın, kasık ve bacak bölgelerinden vurularak ağır yaraladı. Ağır yaralanan Onur Şeref ve Erdi Şeref ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erdi Şeref bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Onur Şeref’in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan 2 kardeşi yaralayarak olay yerinden kaçan A.R.A. isimli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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