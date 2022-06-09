Selde yıkılan yaş çay alım yerinin yerine yenisi yapılamayınca müstahsil çayını kamyon üzerinde satıyor

Rize'de geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşanan sel felaketi nedeniyle Yukarı Ambarlık köyünde zarar gördüğü için yıkılan çay alım yerinin yerine yenisinin yapılmayınca müstahsil çayını alım yerine dökmek yerine direk kamyona döküyor.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayındı yaşanan selde merkeze bağlı Yukarı Ambarlık köyünde çay alım yerinin bir kısmı zarar gördü. ÇAYKUR'a ait olan alım yerinin bir kısmında oluşan zarardan dolayı daha sonra risk oluşturduğu gerekçesiyle yenisi yaptırılmak üzere yıkıldı fakat yeni yapılacak alım yeri henüz yapılmadığı ve 2022 yılı çay sezonuna da yetişmediği için vatandaşlar alım yeri olmayan köyde kamyon üstünde çay yükleyerek yaş çaylarını satmaya başladı. Yağmurlu havalarda çay satımında zorlandıklarını söyleyen çay müstahsili bir an önce yetkililerden alım yerlerinin yapılmasını istedi.

Köyde bulunan yaklaşık 250 çay müstahsilinin mağdur olduğunu belirten çay müstahsili İsmail Türüt, "2021 yılında meydana gelen afetler nedeniyle Yukarı Ambarlık çay alım yerinin bir kısmı tahrip oldu. Daha sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu ihale ile kalan kısmı da yıkıldı. Dolayısıyla yağmur yağınca vatandaşın sığınacağı yer kalmadı. 245250 çay müstahsili olan alım yerinde vatandaşlar mağdur edildi. Afet nedeniyle yıkılan alım yerimizle ilgili henüz bir çalışma yapılmadı. Alım yerimizin yapılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

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