Pegasus, Rize-Artvin Havalimanı seferlerini başlatıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği RizeArtvin Havalimanı'nda Pegasus Hava Yolları da seferlerine başlıyor.



14 Mayıs Cumartesi günü açılışı yapılan Türkiye'nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan RizeArtvin Havalimanı'na Pegasus Hava Yolları, 3 Temmuz tarihinden itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan günde tek sefer olmak üzere haftada 5 gün uçuş gerçekleştirecek. Ağustos ayından itibaren ise haftanın 7 günü çift taraflı olarak seferlerine devam edecek.



İlk uçuş 3 Temmuz'da

Pegasus'un duyurusunda, 3 Temmuz’da gece saat 03:15’de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rize’ye ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Pegasus aynı gün RizeArtvin Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen’e ise ilk uçuşunu sabah saat 05:25’de gerçekleştirecek. Pegasus, Ağustos ayından itibaren ise haftanın 7 günü Sabiha Gökçen’den Rize’ye gece saat 02:45’de, Rize’den Sabiha Gökçen’e ise sabah 04:55’de uçuşlarını gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.