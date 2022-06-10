Eğilen elektrik direğini evine bağlamıştı, yıkılmak üzere olan direk kaldırıldı

Rize’nin Güneysu ilçesinde evinin önündeki eğilen elektrik direği "yıkılmasın" diye direği sırma telle evine bağlayan vatandaşın çabasını basında çıkan haberlerden sonra gören elektrik dağıtım direği yetkilileri elektrik direğini bulunduğu yerden kaldırdı.

İlçeye bağlı Kıbledağı köyünde yolun yapılmasıyla zarar gören elektrik direği eğilmeye başladı. Direği gören vatandaşlar elektrik dağıtım şirketine haber vermesine rağmen sonuç alamayınca kendi yöntemlerini kendileri bulmak zorunda kaldı. Davut Köse isimli şahıs direği devrilmeye başladığı yönün tersindeki binanın balkonuna sırma tel ile bağladı. Yine de sağlamlığından şüphe eden Köse bir de direğe çapraz kalas çakarak sağlamlaştırdı.

Kendi imkanlarıyla elektrik direğine önlem alan Köse'nin bu gayreti basında haber olunca bugüne kadar direğe önlem almayan elektrik dağıtım şirketi görevlileri, bölgeye giderek direği kaldırıp uygun bir yere taşıdı.

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