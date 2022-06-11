Balkonu var ama balkona çıkış kapısı yok

Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Büyükçiftlik köyünde bir evin sahibi balkonun kapısını tuğla örüp kapatarak ilginç bir görüntü oluşturdu.

İlçeye bağlı Büyükçiftlik köyünde yaşayan Bülent Çelik, evinin yakınında bulunan dükkanların evinin içerisini görmemesi için balkonun kapısını tuğla örerek kapattı. Büyükçiftlik köyünde bulunan balkonu olan fakat balkona çıkabilecek bir kapısının olmayan ev görenleri şaşırtıyor.

Binaların dış cephesinde dekarasyon işçisi olarak çalışan Kaan Demir balkonunun kapısını ören bina sahibi Bülent Çelik'e kapıyı açmasını teklif etmelerine rağmen kabul etmediğini söyledi. Demir "Bu evin dış cephesini ve dekarasyon işini yapıyoruz. Bu balkon kapısı olmayan evin sahibi kalıpçı bir ağabeyimiz Bülent Çelik diye biri vardı. Geçenlerde hayatını kaybetti. O örmüştü orayı. Dedik orayı açalım. Dedi ki hayır orası öyle kalsın. Neden böyle yaptığını bilmiyorum" dedi.

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