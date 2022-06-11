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Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem kurtarılamadı (2)

DHA

Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem kurtarılamadı (2)


KARDEŞİ: MÜZİĞİ SON SES AÇIP, ABLAMI DARBETTİ
Rize'de inşaat işçisi Ramazan Dursun'un otomobil jantı ile dövüp bıçakladıktan sonra hastanede 1 gün sonra hayatını kaybeden eşi Özlem Dursun'un kardeşi Yasin Sancar yaşananları anlattı. Olay günü ablasının KADES uygulamasını kullandığını söyleyen Sancar, "Polisler geliyor. Onu aşağıya indiriyor, ancak ne olduysa yine eve geri dönüyor. Sonra olaylar yaşanıyor. Onun evde bir odası var, enteresan el aletleri var. Müziği son ses açarak ablamı evde fena şekilde darp etmiş. Bu cani darbettikten sonra fotoğraf çekiyor hem kendisinin hem de ablamın, arkadaşlarına atıyor, altına da yine ölmedi gibi bir açıklama yapıyor. Bize de bu fotoğrafları gören annem bana ulaşınca ben hemen eve geldim. Ben olayı duyup eve çıktığımda ablam yerde yatıyordu" diye konuştu.
Bu olayların defalarca yaşandığını anlatan Sancar, "Ablam kadın sığınma evine de gitti ancak geldi, yalvardı eve geri döndü. Ben geldiğimde ablam yatak odasındaydı ama çekilen fotoğraflarda ablam el aletlerinin olduğu odadaydı. Tahminimce bu olayı farklı boyutlara çekecekti ama ekipler gelince amacına ulaşamadı. Eşim beni aldatıyor gibisinden ifade vermiştir tahminimce. Namus cinayeti süsü vermeye çalıştı. Hastanede pansuman odasında karşılaştım onunla. Kendimi tutamadım 'insan olamazsın' dedim. Bana 'seni de geleceğim, öldüreceğim' diyerek tehdit etti" dedi.
KOMŞUSU: EVDEN YÜKSEK MÜZİK SESİ GELDİ
Özlem Dursun'un komşusu ve arkadaşı Elif İsmailoğlu da, "Evden saat 21.00 sıralarında yüksek bir müzik sesi gelmeye başladı. Müzik sesi kesildikten 5-10 dakika sonra polis arabası gelince bir şey olduğunu anladım. Daha önce de bazı olaylar yaşandı ve kadın sığınma evine gitti ama barışarak tekrar evine geri döndü. 16, 10 ve 1,5 yaşında 3 çocuğu var. Ara ara yine tartışmaları oluyordu ama bu boyutta bir tartışma hiç olmamıştı. O cani duyduğum kadarıyla 'karım beni aldattı' diyerek temize çıkmaya çalışıyor. Özlem asla öyle bir kadın değil. Kendi üzerini jiletliyor ve çocuğuna fotoğraf çektiriyor. Kadının kafasına spor ağırlıkları ile vura vura öldürdüğünü duyduk. Evim hemen Özlemlerin evin karşısında. Olay yeri incelemeye gelen polis içeri girdiğinde, bir polis içerde nasıl bir tablo gördüyse cama çıkarak 'ona kelepçe vurun onu kafese tıkın' deyince Özlem'i öldürdü bu dedim. Bu insanların psikopatların, gerçekten idam edilmesi gerekiyor. İnşallah adalet yerini bulur. O cani en ağır cezayı alır, o kız rahat uyur. Komşuluk yapamadık, sahip çıkamadık, derdini anlayamadık. Onu dinleseydik böyle olmazdı" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-06-11 13:38:40

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