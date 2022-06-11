Eşini öldüren adamın evinde yapılan aramada kenevir ele geçirildi

Rize’de karısını darp ederek öldüren şahsın evinde yapılan aramalarda Hint Keneviri ele geçirildi.

Merkez Çarşı mahallesinde meydana gelen olayda Ramazan Dursun (38) eşi 3 çocuk annesi Özlem Dursun'u (32), darp ettikten sonra cep telefonu ile çektiği fotoğrafları eşinin ailesi ve arkadaşlarına gönderdi. Olayın ardından eşinin annesi ve arkadaşları polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler ambulansla yaralı olduğu belirlenen Özlem Dursun ve kendini bıçakla keserek eşi yaraladığı süsü veren Ramazan Dursun'u Rize Devlet Hastanesi'ne götürdü. Vücudunda çeşitli yerlerinde kırık ve beyin kanaması geçiren Özlem Dursun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kocası tarafından genç kadının darp edildiği evde olay yeri inceleme ekipleri ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesine, 9 kök dikili Hint keneviri ele geçirildi. Evde ele geçirilen kenevirler Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.

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