Kocası tarafından darp edilerek öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kocası tarafından dövülerek öldürülen Özlem Dursun gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay Rize merkeze bağlı Çarşı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşı mahallesinde meydana gelen olayda Ramazan Dursun (38) eşi 3 çocuk annesi Özlem Dursun'u (32), darp ettikten sonra cep telefonu ile çektiği fotoğrafları eşinin ailesi ve arkadaşlarına gönderdi. Olay yerine gelen ekipler ambulansla yaralı olduğu belirlenen Özlem Dursun ve kendini bıçakla keserek eşi yaraladığı süsü veren Ramazan Dursun'u Rize Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Özlem Dursun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Karısının canına kıyan Ramazan Dursun ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"O geberseydi de seni götürmeseydi"

Hayatını kaybeden Özlem Dursun için ise Sahil Camii’nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Ramazan Dursun’un annesi Melek Dursun camideki tabutun başına gelerek "O geberseydi de seni götürmeseydi" diye ağıtlar yaktı. Bunun üzerine kalabalıktakiler de "Şimdi mi aklına geldi" diyerek kendisine tepki gösterdi. O tepkiye karşılık kayınvalide Melek Dursun, "Ben burada can acısı çekiyorum. Kim söyledi gösterin onu bana, oğlumdan beter katliam çıkartırım" dedi. Tabutun başından ayrılan kayınvalide daha sonra Özlem Dursun’un annesi Saadet Karabulut ile tartışmaya başladı. Tartışma büyümeden vatandaşlar tarafından Melek Dursun sakinleştirilmek üzere uzaklaştırıldı. Cenaze namazının ardından Özlem Dursun’un cenazesi gömülmek üzere Atmeydanı mahallesindeki Rize Belediyesine ait kabristanlığına götürüldü.



" ‘Kızının cesedini elimden alacaksın ‘diye bizi tehdit ediyordu dediğini de yaptı"

Ramazan Dursun’un kızı Özlem Dursun’u darp ettikten sonraki fotoğraflarını Özlem Dursun’un telefonuyla kendisine attığını söyleyen anne Saadet Karabulut yaptığı açıklamada "Kızımla dertleşiyorduk, aralarında sıkıntı olduğunu biliyordum. Birkaç defa daha işkence yaptı ona. Her defasında 'Bir daha yapmayacağım' dedi, onu ikna etti. Kızım da 'anne çocuklarımı bırakamam' diyerek geriye gitti. Bizi de tehdit ediyordu, ‘Kızının cesedini elimden alacaksın ‘diye. Ve dediğini de yaptı. Bu akşam bana Özlem’in telefonundan Ramazan kızımın yaralı haldeki fotoğraflarını attı. O fotoğrafı görünce çığlık attım, evin içerisinde aklım bitti. Hemen karakola haber verdim. Ben kızımı hastanede gördüm. Kızım olay günü KADES'e çağrı yapmış. Ama Ramazan çocukları evde rehin almış, ‘Yukarıya gelmezsen çocukları öldürürüm ‘diye tehdit etmiş. Kızım da mecbur eve geri dönmüş. En son kızımla olayın olduğu gün konuştum. Torunumu okuldan almıştım, ona haber verdim eve götür dedi. Her gün 5'te bana bir mesaj atardı 'İşten çıktım şunu yapıyorum 'diye, o gün 8'e kadar bana hiçbir şey yazmadı. 8'i 40 geçe bana mesajlar gelmeye başladı, kızımın yaralı fotoğrafları atıldı. Kızımı en son acilde gördüm. Ben bir anneyim. Onun en ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım. Sen bu acının bedelini ödeyeceksin” şeklinde konuştu.

