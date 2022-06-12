Çocuklara yumurtanın fabrikasyon olmadığını öğreten etkinlik: Kuluçka makinesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklara yumurtanın fabrikasyon olmadığını öğreten etkinlik: Kuluçka makinesi

İHA

Rize merkezde bulunan Çay İlkokulu öğrencileri tarafından sınıfa kurulan seyyar kuluçka makinesi sayesinde sıkan civcivleri gören minik öğrenciler, yumurtanın ve tavuğun fabrikasyon bir ürün olmadığını deneyimlemiş oldu.

Çocuklara yumurtanın fabrikasyon olmadığını öğreten etkinlik: Kuluçka makinesi

Rize merkezde bulunan Çay İlkokulu öğrencileri tarafından sınıfa kurulan seyyar kuluçka makinesi sayesinde sıkan civcivleri gören minik öğrenciler, yumurtanın ve tavuğun fabrikasyon bir ürün olmadığını deneyimlemiş oldu.
Teknolojinin gelişmesi ve şehirleşmenin getirdiği dezavantajlardan biri de yeni neslin tarım ve hayvancılıktan uzak büyümesi oldu. Rize'de bulunan Çay İlkokulunun yaptığı bilim şenliğinde gezi gözlem projesi çerçevesinde 3/C sınıfı öğretmeni de bu durumun önüne geçebilmek için hayvancılık hakkında öğrencileri bilinçlendirmek isteyince sınıfa kuluçka makinesi kurdu. Kuluçka makinesinin kurulmasıyla sabırlı bir şekilde beklemeye başlayan öğrenciler yumurtanın ilk kırılma anında şaşkınlıkla izledi. Yumurtadan tamamen çıkan civcivleri sevmek isteyen 28 tane öğrenci sırayla yumurtadan çıkan civcive yoğun ilgi gösterdi. İlkokul öğrencilerinin yaptığı kuluçka makinesinden çıkan civcivleri gören öğrenciler civcivi çok sevdi.
Doğadan uzaklaşan çocukların bu yumurtaların sadece marketlerde üretilip satıldığını düşündüklerini sözlerine yansıtan sınıf öğretmeni Evrim Paliç, "Biz sınıfça yaptığımız projelerle beraber bir bilim şenliği düzenlemek istedik. Bilim şenliği içinde gezi gözleme yer vermek istedik. Bir yumurtanın kuluçka makinesinden çıkışını gözlemleyebiliriz diye düşündük. Şansımız da oldu gerçekten. Tavuğun normalde yavrularını çıkartmak için sıcak tutmasını nemli tutması ve gagasıyla çevirme sürecini kuluçka makinesinin nasıl yaptığını gözlemledik. Çocuklar yumurtadan çıkan civcivleri görünce çok şaşırdı. Açıkçası yumurtanın sadece markette üretilip satıldığını düşünen çocuklar vardı. Doğadan gerçekten çocukları uzaklaştırmışız. Çok yalıtımlı bir hayatları var. Bence güzel bir etkinlik oldu. Bunları bir daha görme şansları olamayacak. Onun için gerçekten çok mutluyum" dedi.
Yaptıkları kuluçka makinesinin bir anne görevi yaptığını söyleyen Ömer İhsan ise, "Bu kuluçka makinesi bir anne görevi yapıyor. 36 derece sıcaklıkta tutuyor ve altta bulunan su ile içerisi nemleniyor. En sonunda da civciv yumurtayı gagalarıyla kırarak yumurtadan çıkıyor. Önce gagasıyla yumurtaya vuran civciv daha sonra kırdığı gölgeyi daha da büyütüyor ve kanatlarını ve gövdesini çıkartıyor" şeklinde konuştu.
Civcivlerin çıkmasını bekledikleri zamanın heyecanlı geçtiğini ifade eden Masal Karakan, "22 gün çok heyecanlı geçti. İlk civciv çıktığında daha hızlı beslensin diye bir damla tuzlu su verdik. Sonra yemlemeye başladık. Kuluçka makinesinin sıcak olması için ampul yaktık. Her doğan yavru biraz büyüdükten sonra başka bir kutuya alıyoruz. İlk gördüğümde onu küçücük bir civciv bir katmanı kırmaya çalışıyordu" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bahçeye ekilen ürünlere zarar veren ayı kameralara yakalandı
YEREL HABERLER Bahçeye ekilen ürünlere zarar veren ayı kameralara ...
Çaykur Rizespor'da Seçimli Olağan Genel Kurul ertelendi
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da Seçimli Olağan Genel Kurul ...
Özlem'i öldüren eşi: Aldattığına dair kuruntu yapmış olabilirim, delilim yok
YEREL HABERLER Özlem'i öldüren eşi: Aldattığına dair kuruntu yapmış ...
Kocası tarafından darp edilerek öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kocası tarafından darp edilerek öldürülen kadın son ...
Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem kurtarılamadı (4)
YEREL HABERLER Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem ...
Eşini öldüren adamın evinde yapılan aramada kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Eşini öldüren adamın evinde yapılan aramada kenevir ...
Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem kurtarılamadı (3)
YEREL HABERLER Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem ...
Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem ...
Rize'de eşi tarafından darp edilerek öldürülen genç kadının kardeşi yaşananları anlattı
YEREL HABERLER Rize'de eşi tarafından darp edilerek öldürülen genç ...
Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem kurtarılamadı
YEREL HABERLER Eşinin otomobil jantıyla darbedip, bıçakladığı Özlem ...
Balkonu var ama balkona çıkış kapısı yok
YEREL HABERLER Balkonu var ama balkona çıkış kapısı yok
Rize'de fıkra gibi daire; balkon var, kapı yok
YEREL HABERLER Rize'de fıkra gibi daire; balkon var, kapı yok
Rize'de ayak tenisi turnuvası heyecanı
YEREL HABERLER Rize'de ayak tenisi turnuvası heyecanı
Rize'de eşi tarafından darp edilen genç kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Rize'de eşi tarafından darp edilen genç kadın ...
Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı kadrosunu güçlendiriyor
YEREL HABERLER Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı kadrosunu ...
Eğilen elektrik direğini evine bağlamıştı, yıkılmak üzere olan direk kaldırıldı
YEREL HABERLER Eğilen elektrik direğini evine bağlamıştı, yıkılmak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.