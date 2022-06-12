Rize'de yaylaya dolu yağdı; işletmeci yaralandı

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Abdullah UZUN/ÇAMLIHEMŞİN,(Rize),(DHA)RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Badara Yaylası'nda sağanak sonrası dolu etkili oldu. Yayladan pansiyon işleten Fatma Keskin, dolu nedeniyle yaralandı.

Doğu Karadeniz'de gün boyunca yağışlı hava etkili oldu. Sahil kesiminde yağmur şiddetini artırırken, yüksek bölgelerde dolu görüldü. Çamlıhemşin ilçesindeki 1850 rakımlı Badara Yaylası'nda sağanak sonrası dolu yağdı. Kısa süreli etkili olan dolu ile birlikte ortalık beyaza büründü. Doluya yakalanan yayladaki pansiyon işletme sahibi Fatma Keskin ise hafif yaralandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Abdullah UZUN

2022-06-12 18:03:04



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