Rize´de ilkel teleferik kazasında teyze öldü, yeğeni yaralı



Arzu ERBAŞ/ÇAMLIHEMŞİN (Rize) , (DHA)RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesinde 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferiğin çelik halatının kopması sonucu 5 metre yüksekten düşen Nuray Özdemir (75) hayatını kaybetti, yeğeni Sevda Bilaloğlu (52) ise yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çamlıhemşin ilçesi Mollaveyis köyünde yaşandı. Bahçede çay hasadı yapan Nuray Özdemir ile yeğeni Sevda Bilaloğlu, yağmurun şiddetini artırması nedeniyle yörede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferiğin kabinine binerek eve gitmeye çalıştı. Teyze-yeğen hareket halindeki teleferiğin çelik halatının kopması sonucu kabinle birlikte 5 metre yüksekten düştü. Komşuların ihbarı ile olay yerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, sedyeyle yamaç araziden halatlar yardımıyla indirilerek ambulansla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nuray Özdemir yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Sevda Bilaloğlu'nun tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ

2022-06-12 19:53:38



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