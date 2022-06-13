Rize´de ilkel teleferik kazasında ölen kadın toprağa verildi



Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesinde, 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferiğin çelik halatının kopması sonucu 5 metre yükseklikten düşen Nuray Özdemir'in (75) cenazesi, toprağa verildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Çamlıhemşin ilçesi Mollaveyis köyünde meydana geldi. Bahçede ot toplayan Nuray Özdemir ile yeğeni Sevda Bilaloğlu (52), yağmurun şiddetini artırması nedeniyle yörede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferiğin kabinine binerek eve gitmeye çalıştı. Teyze-yeğen hareket halindeki teleferiğin çelik halatının kopması sonucu kabinle birlikte 5 metre yükseklikten düştü. Komşuların ihbarı ile bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, sedyeyle yamaç araziden halatlarla indirilerek ambulansla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Bilaloğlu'nun ise tedavisi sürüyor.

Nuray Özdemir için Çamlıhemşin Merkez Camii´nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Özdemir'in yakınları ile Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özdemir, Mollaveyis köyünde toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-06-13 17:11:03



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