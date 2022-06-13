Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Rize Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Rize'nin İyidere ilçesinde koli içerisinde 1 parça halinde toplam ağırlığı 487,61 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.