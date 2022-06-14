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İlkel teleferikler can alıyor ama yöre halkı vazgeçemiyor

İHA

Doğu Karadeniz Bölgesinde özellikle Rize, Trabzon ve Artvin'de yük taşımak için sıkça kullanılan ilkel teleferikler ölümlere neden olmaya devam ederken, tüm tehlikesine rağmen yöre halkı teleferiklerden vazgeçemiyor.

İlkel teleferikler can alıyor ama yöre halkı vazgeçemiyor

Doğu Karadeniz Bölgesinde özellikle Rize, Trabzon ve Artvin’de yük taşımak için sıkça kullanılan ilkel teleferikler ölümlere neden olmaya devam ederken, tüm tehlikesine rağmen yöre halkı teleferiklerden vazgeçemiyor.
Doğu Karadeniz Bölgesinde özellikle Rize, Trabzon ve Artvin’de yük taşımak için sıkça kullanılan ilkel teleferikler tarım arazilerine yol gitmeyen yöre halkı tarafından her gün tehlikeli bir şekilde kullanılıyor. Geçtiğimiz günlerde doludan kaçmak için kullandıkları ilkel teleferiğin çelik telinin kopması sonucu Rize'de 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Makine Mühendisleri Odası Rize Şube Başkanı Orhan Başdemirci, "Bilindiği gibi teleferikler bölgemizde olmazsa olmazlarımız. Bölgemizin dik ve engebeli olması ve yamaçtan oluşmasından dolayı her bölgeye yol getirmemiz mümkün değil. Haliyle tarımla uğraşan çiftçilerimiz çaylarını yol olan veya yola en yakın yere çaylarını taşıyabilmek için teleferikleri kullanıyor. Bizim resmi kayıtlar olmamasına rağmen yaklaşık bölgede 20 bin teleferik olduğu tahmin etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Çay taşımak için yapılan bu teleferiklere insanların binmemesi gerekiyor"
Yapılan teleferiklerin uygulanması gereken hiçbir tekniğe uygun yapılmadığını belirten Başdemirci, "Bu teleferiklerin hiçbiri tekniğe uygun yapılmamış. Teleferikler hiçbir mühendise sorulmadan vatandaşlar tarafından kafalarına göre yapılıyor. Çay taşımak için yapılan bu teleferiklere insanların binmemesi gerekiyor. Maalesef teleferiklerin bölge halkının bindiğinde ölümlü kazalar meydana geliyor. Bu da yaklaşık son yıllarda 20 civarında ölüme sebep oldu. Bölgedeki teleferiklerin bir an önce standarda uygun hale getirilmesi için oda olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen ölümlü kazanın ardından üniversiteyle görüştük. Vali beyle de konuyla ilgili nasıl bir çalışma yapılabileceğini görüşeceğim. Tekniğe uygun yapılıp denetlemeye tabii tutulmasını sağlamak için elimizden gelen her şey yapacağız. Birde bunlara bir sorumlu atanması gerekiyor. Acemi olanların işini bilmeyenlerin yapmaması gerekiyor. Çok kolay değil bunları standart hale getirmek. yetkililer içinde kolay olmayacaktır" dedi.

"Kimsenin binip de canını tehlikeye atmasını istemiyorum"
Vatandaşların tarım arazilerine yol olmadığı için genellikle teleferiği kullandığını ifade eden Tahir Yıldırım isimli yöre sakini ise "Biz bindik ama kimsenin binmesini tavsiye etmiyoruz. Çünkü bunlar ölmekle bayılmakla aynı şey değil. Ondan dolayı kimsenin binip de canını tehlikeye atmasını istemiyorum. Vatandaşlar çaresizlikten dolayı kullanıyor. Binen çok fazla olmuyor ama binenlerin başına da bazen kötü şeyler geliyor. Binmemek için dikkat etmek lazım. Sadece çayları göndermemiz gerekiyor. Yol olmadığı için genellikle kullanılıyor. Her kapıya yol gitmediği için biniyorlar. Kimse binmesin" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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