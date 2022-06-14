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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çay üreticilerinden budama bedeli talebi

İHA

Çay üreticilerinden budama bedeli talebi

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, yaş çay budama bedellerinin Kurban Bayramı öncesinde ödenmesi durumunda üreticinin yüzünün güleceğini söyledi.

ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi, 2022 yılı budama döneminde yaklaşık 200 bin üreticinin 112 bin dekar alanda budama yaptığını söyledi. Üreticilere yapılacak olan 750 milyon TL'lik ödemenin Kurban Bayramı öncesinde üreticilere ödenmesi durumunda yaş çay üreticilerinin bayrama daha rahat gireceklerini belirtti. Yaş çayın birinci sürgününde özel sektörün ÇAYKUR'un üzerinde taban fiyatı vererek alım gerçekleştirmesi ve peşin alımlar yapmasının üreticileri memnun ettiğini ve bir daha ki sürgünde aynı alım şeklinin yapılmasını beklediklerini ifadede etti.

Yavaş yavaş sürgün döneminin sonuna yaklaştıklarını ve ÇAYKUR’un da Mayıs ayı yaş çay bedellerini bu ayın sonunda gerçekleştirecek olması dolayısıyla üreticilerin bayrama daha huzurlu gireceklerini belirten Mavi, yaş çay budama bedellerinin bayram öncesi ödenmesi halinde ise üreticilerin çok daha iyi bir bayram geçireceğini ifade etti.

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