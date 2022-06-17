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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde cuma hutbesi okuldu

İHA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde cuma hutbesi okuldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde Cuma hutbesini okudu.
Bir dizi program için Rize'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma Namazını Güneysu Merkez Camii'nde kıldı. Namazda hutbeyi okumak için minbere çıkan Ali Erbaş, Allah'ın insanlara emanet ettiği en kıymetli nimetlerden birinin çocuklar olduğunu hatırlattı. Erbaş, "Onlar gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru, ailemizin neşesi ve geleceğimizin teminatıdır. Fani olan insanın gök kubbe altında bırakabileceği en değerli ve en anlamlı eseridir çocuklar" dedi.
Erbaş, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bir hadisinde, "Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır" diye buyurduğunun altını çizerek, "Evet, nasıl ki anne, babanın çocukları üzerinde hakları varsa, çocukların da ebeveynleri üzerinde hakları vardır. Çocuklarımızın yeme, içme ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak temel görevimizdir. Bununla birlikte saf ve temiz bir fıtratla dünyaya gelen yavrularımızı Allah'a kulluk bilinci ve ibadet aşkıyla büyütmek, iyi bir insan ve güzel bir Müslüman olarak yetiştirmek de bizim sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.
Yaz tatilinde ailelere çocukları Kuranı Kerim öğrenmeleri için teşvik etmelerini isteyerek "Öyleyse hep birlikte şefkatle tutalım çocuklarımızın elinden. Kur'an'ın bereketli ortamıyla buluşturalım onları. Rahmet taşıyan yağmur damlaları gibi Kur'an'ın nuru yağsın yavrularımızın gönüllerine. Dünyanın en güzeli çocuklar, mekanın en güzeli camiyle, sözün en güzeli Kur'an'la, ahlakın en güzeli Peygamberi ahlak ile buluşsun. Unutmayalım ki bizi hayırla yad edecek, ağzı dualı ve Kur'an'lı, besmeleyi dilinden düşürmeyen, özü sözü bir, ahlakı güzel, gönlü sevgi dolu evlat yetiştirmek hem dünya huzurumuz hem de ahiret azığımızdır" şeklinde konuştu.
Erbaş, çocukların, Kur'anı Kerim ve Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) örnek hayatını öğrenmek için 20 Haziran Pazartesi gününden itibaren bu kurslara kayıt yaptırılabileceğini ifade ederek minberden indi.

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