Erbaş: Kuran'da haksız yere bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir



Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kuran'ı zihnine yerleştirmiş bir insan ötekine zulmedebilir mi? Ötekini katledebilir mi? Çünkü bilir, Kuran'da haksız yere bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Rize´de, Güneysu Merkez Camii´nde Cuma Hutbesi´ni okuyup, cuma namazı kıldırdı. Ortaköy Hacı Hafız Yusuf Yılmaz Kuran Kursu´nun açılış törenine katılan Erbaş, buradaki konuşmasında, Kuran'ın insanın her türlü derdine derman olduğunu söyledi. Ali Erbaş, "Kuran'ı zihnine yerleştirmiş bir insan ötekine zulmedebilir mi? Ötekini katledebilir mi? Çünkü bilir, Kuran'da haksız yere bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. İşte Kuran bunu sağlıyor. Kuran'sızlık neyi getiriyor? Kötülüğü, canavarlığı getiriyor. Biz bu yüzden yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar elimizde Kuran kalbinde Kuran sevgisi ve zihnine Kuran'ı yerleştirmiş nesiller yetiştirerek bunu sağlayacağız inşallah" diye konuştu.

`HAYIRLI EVLATLAR YETİŞECEK´

Türkiye'de 2 bine yakın Kuran kursu olduğu söyleyen Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Buralarda hayırlı evlatlar yetişecek. Bütün evlatlarımız kurslardan istifade etsinler. 4-6 yaş Kuran kurslarımızın sayısı gittikçe artıyor. Çok önemsiyoruz. Çünkü, efendimiz buyuruyor ki; 'Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz.' Abdest nasıl alınır? Namaz nasıl kılınır? Sevgi, saygı, sadakat nedir? Büyüklere saygı, küçüklere sevgi nedir? Evrensel değerler, ezan, bayrak, vatan, millet nedir? Biz bunları öğretiyoruz, 4-6 yaş Kuran kurslarımızda. Bu değerlerimizi öğretiyoruz. İyi mi kötü mü? Siz söyleyin. Bu değerleri öğretmek çok iyi. İşte biz o iyiyi yapmaya çalışıyoruz. Yaz kurslarımız başlayacak. Yaz Kuran kurslarımızda da bunları öğretiyoruz. Kimlere? 4 yaşından 20 yaşına kadar bütün çocuklarımızı gençlerimizi camilere, yaz kurslarına bekliyoruz. Dolsun taşsın camilerimiz. Bizi kurtaracak o. Bizi kurtaracak değerlerimize sahip çıkmaktır. İnançlarımızın gereklerini yapmaktır."

Konuşmaların ardından Erbaş, Vali Kemal Çeber ve il protokolü, Ortaköy Hacı Hafız Yusuf Yılmaz Kuran Kursu´nun kurdelesini keserek açılışını gerçekleştirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-06-17 15:45:13



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