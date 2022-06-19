Rize'de düzenlenen ayak tenisi turnuvasının kazananları ödüllerini aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de düzenlenen ayak tenisi turnuvasının kazananları ödüllerini aldı

İHA

Rize'de düzenlenen ayak tenisi turnuvasının kazananları ödüllerini aldı

Rize Masterlar ve Veteranlar Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen ayak tenisi turnuvasının kazananları ödüllerini aldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteklediği ve Rize'de ilk kez gerçekleştirilen turnuvaya yaşları 17 ile 60 arası 70 kişi katıldı. Turnuvada aktif olmayan spor insanları 10 takım halinde veteranlar katagorisinde, halen aktif futbol oynayan sporcular ise 8 takım halinde gençler katagorisinde yarıştı. Her iki katagoride 4 grup halinde gerçekleştirilen turnuvada, önce veteranlar ve gençler şampiyonları belirlendi. Her iki şampiyon oynadıkları süper final ile il şampiyonunu belirledi.
Turnuvanın düzenlenen final gecesinde veteranlar kategorisinde Grup Enerji ile 88 Gücü karşılaştı. 5 set süren maçı 88 Gücü 32 kazanarak bu kategoride şampiyon oldu. Gençler kategorisinde ise Grup Ekstra ile Armoni FK karşılaştı. Maçı 30 kazanan Grup Ekstra bu kategoride şampiyon olarak süper finalde 88 Gücü ile karşılaşmaya hak kazandı. Süper finali 30 kazan Grup Ekstra il şampiyonu oldu. Turnuvanın sonunda kazananlara madalya ve kupaları takdim edildi.
Turnuva sonunda açıklama yapan dernek yöneticisi Süleyman Baş, "Çok keyifli bir turnuva oldu. Rize Masterler ve Veteranlar derneği olarak farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Futbolcular, futbolu bırakmış oyuncular, teknik direktör arkadaşlarımızla güzel bir organizasyona imza attık. Gelecek yıl daha kapsamlı turnuvalarda düzenleyemeye devam edeceğiz" dedi.
Bu sezon 3. Lig ekibi Karaköprü Belediyespor forması giyen Ahmet Mümin Papaker, düzenlenecek etkinliklerin her yıl tekrarlanacağını ifade ederek, "Kardeşim söylemişti Bazıları hayal kurar bazıları ise başarıya her zaman bir adım öndedir demişti. Biz de çok şükür başarıya yakın olan tarafta olduk. Çok güzel bir müsabaka oldu. Bu turnuvayı organize eden Rize Masterler ve Veteranlar derneğine bu etkinlik için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu etkinlikleri her yıl tekrarlıyacağız" şeklinde konuştu.
Yapılan etkiliklerin her yıl tekrarlanması gerektiğini sözlerine yansıtan BAL ligi temsilcilerinden Rize Özel İdarespor oyunucusu Oktay Gümüş, "Bu kupayı hakettik. Rakiplerimiz çok zordu. Hak eden kazandı. Bu gibi etkinlikler her yıl tekrarlanmalı. Gerçekten çok güzel bir organizasyon oldu." ifadelerine yer verdi.
Rize futbolunda tanınan isimleriyle beraber olup kaynaşmalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden ve bu sezon 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor’da forma giyen Ozan Papaker, "Burada Rize futbolunun önde gelenleriyle beraber olmak ve uzun bir pandemi sürecinin ardından böyle renkli bir organizasyonun düzenlenmesi hepimizi mutlu etti. Şampiyon olduğumuz için mutluyuz. Her yıl bunu geleneksel bir hale getirmeliyiz çünkü Türk futbolunda Rize'den çok önemli kişilerin olduğu bilinmesi gerekiyor. Burada hala bazı insanlar birbirini tanımıyor. Yeni nesil eski hocalarını, abilerini tanımıyor. Herkesin birbirini tanıması ve kaynaşması için çok güzel bir ortam oldu" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dere ile trafo duvarı arasında mesafe bırakılmayınca mahalleli tepki gösterdi Yıllardır seller ve su baskınları ile gündeme gelen Rize'de dere kenarına yapılan trafo duvarı vatandaşların tepkisine neden oldu
YEREL HABERLER Dere ile trafo duvarı arasında mesafe bırakılmayınca ...
Havalandırma boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Havalandırma boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Erbaş: Kuran'da haksız yere bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir
YEREL HABERLER Erbaş: Kuran'da haksız yere bir insanı öldürmek, ...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde cuma hutbesi okuldu
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cumhurbaşkanı ...
Rize-Artvin Havalimanı'nı 1 ayda, 48 bin yolcu kullandı
YEREL HABERLER Rize-Artvin Havalimanı'nı 1 ayda, 48 bin yolcu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.