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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor'da kongreye saatler kala başkan adayı belli oldu

İHA

Çaykur Rizespor'da kongreye saatler kala başkan adayı belli oldu

20 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşecek Çaykur Rizespor'un kongresinde aday olacak isim, kongreye 1 gün kala adaylığını açıkladı.
Çaykur Rizespor'da 12 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmesi düşünülen ancak yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 20 Haziran 2022 Pazartesi gününe eklenen 92. Olağan kongre için henüz adaylık açıklaması olmamıştı. Yarın gerçekleşecek kongre için flaş bir gelişme yaşandı. Kongrenin ikinci oturumuna saatler kala Rizeli iş insanı İbrahim Turgut yaptığı yazılı açıklama ile adaylığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yaptığım istişare ve görüşmeler neticesinde hizmet etmekten onur duyduğum şehrime, spor alanında da katkı sunabilmek amacıyla çok saygın bir göreve talip oldum. Genel Kurulumuzun uygun görmeleri durumunda 20 Haziran Pazartesi günü her saniyesini büyük bir sorumlulukla üstleneceğim mücadeleye başlıyorum. Sadece Rize ve ülke genelinde değil Dünya’nın farklı yerlerinde yaşayan hemşerilerimizi ve camiamıza değer verenleri en iyi şekilde temsil edebilmek, onların gurur duymalarını sağlayabilmek için çok çalışacağız. Çok değerli yol arkadaşlarımla birlikte aldığımız sorumluluğun bilincini her koşulda taşıyacağımızdan şüpheniz olmasın. Beklentilerinizi biliyoruz, camiamızın hak ettiği başarılara ulaşabilmesi için kararlılık, azim ve büyük bir tutkuyla görev yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Yeniden Süper Lig’e ulaşmak ve kalıcı olabilmek için gerekli tüm planlamalarımızı başarıyla uygulayacağımızı bilmenizi istiyoruz. Her koşulda gönlü memleketinde olan ve başarılı olması için çaba sarf eden saygıdeğer büyüklerim, Yeşil mavili sevda için dertlenen sevgili taraftarlarımız, her alanda örnek bir dayanışma ve mücadele sergileyerek çalışacağımıza dair söz veriyor, bizi bekleyen zorlukları sizlerin desteğiyle aşacağımıza inanıyoruz. Mensubu olmaktan onur duyduğum Büyük Rizespor ailesine saygılarımla" ifadelerine yer verdi.

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