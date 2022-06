Çaykur Rizespor´da İbrahim Turgut adaylığını açıkladı

Rukiye MEYVECİ / RİZE,(DHA)Spor Toto 1´inci Lig ekibi Çaykur Rizespor´da yarın yapılacak olan kongre öncesi İbrahim Turgut başkanlık adaylığını açıkladı.

Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor´da yarın İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan 92'nci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi iş insanı İbrahim Turgut başkanlık adaylığını yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Rize'ye spor alanında da katkı sunabilmek için başkanlığa talip olduğunu ifade eden İbrahim Turgut, "Yaptığım istişare ve görüşmeler neticesinde hizmet etmekten onur duyduğum şehrime, spor alanında da katkı sunabilmek amacıyla çok saygın bir göreve talip oldum. Genel Kurulumuzun uygun görmeleri durumunda 20 Haziran Pazartesi günü her saniyesini büyük bir sorumlulukla üstleneceğim mücadeleye başlıyorum. Sadece Rize ve ülke genelinde değil dünyanın farklı yerlerinde yaşayan hemşerilerimizi ve camiamıza değer verenleri en iyi şekilde temsil edebilmek, onların gurur duymalarını sağlayabilmek için çok çalışacağız. Çok değerli yol arkadaşlarımla birlikte aldığımız sorumluluğun bilincini her koşulda taşıyacağımızdan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı."BEKLENTİLERİNİZİ BİLİYORUZ"Yeniden Süper Lig´e yükselmek ve burada kalıcı olmak için tüm planlarını başarıyla uygulayacaklarını söyleyen Turgut, "Beklentilerinizi biliyoruz, camiamızın hak ettiği başarılara ulaşabilmesi için kararlılık, azim ve büyük bir tutkuyla görev yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Yeniden Süper Lig´e ulaşmak ve kalıcı olabilmek için gerekli tüm planlamalarımızı başarıyla uygulayacağımızı bilmenizi istiyoruz. Her koşulda gönlü memleketinde olan ve başarılı olması için çaba sarf eden saygıdeğer büyüklerim, yeşil mavili sevda için dertlenen sevgili taraftarlarımız, her alanda örnek bir dayanışma ve mücadele sergileyerek çalışacağımıza dair söz veriyor, bizi bekleyen zorlukları sizlerin desteğiyle aşacağımıza inanıyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-06-19 15:13:20



