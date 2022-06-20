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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut dönemi

DHA

Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut dönemi


Arzu ERBAŞ Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Spor Toto 1´inci Lig ekibi Çaykur Rizespor'da Olağanüstü Genel Kurul'da tek aday olan İbrahim Turgut başkanlığa seçildi.
Spor Toto 1´inci Lig ekibi Çaykur Rizespor´da 92´nci Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde 223 delegeden 71'inin katılımıyla gerçekleşti. Divan başkanlığını Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin´in yaptığı kongrede konuşan eski başkan Tahir Kıran; bilgi, birikim ve tecrübenin yeterli olmadığını bu süreç içinde anladıklarını belirterek, "Burada yaşadığımız sıkıntıları, uğradığımız haksızlıkları, karşılaştığımız engelleri ve en önemlisi Çaykur Rizespor´a yapılan hainlikleri tek tek anlatacak değilim. Tüm Türkiye´nin önünde hakemler tarafından gasp edilen puanlarımızı, ardından bu hakemlerin nasıl görevden alındığını ve nasıl geri geldiğini, tüm bu rezillikleri tekrar tekrar önünüze getirmeyeceğim. Bu camianın menfaatlerini ön planda tutmak ve geleceğini inşa etmek amacıyla yola çıkmıştık. Bu amacımızdan bir gün bile sapmadık. Rizespor camiasını hem saha içinde hem saha dışında en iyi şekilde temsil ettik. Bu salon bunun en büyük şahididir. Rizespor için elimizden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiğimizden hiçbir hemşerimin şüphesi olmasın. 'Rizespor kimsenin cebine sığmaz' demiştik. Nitekim ne benim ne bir başkasının Rize´nin büyüklüğünün önüne geçmesi söz konusu dahi olmadı, olamaz. Ancak bilgi, birikim ve tecrübenin yeterli olmadığını bu süreç içinde anladım. Çaykur Rizespor´un yılmaz bir neferi, ateşli bir taraftarı olarak, bu büyük kulübün çatısı altında görev aldığım ilk günkü heyecanla ve Rizespor´a hizmet etmenin onuru ve gururuyla, fakat yaşanılan talihsizliğin büyük üzüntüsüyle huzurlarınızdan ayrılıyorum" dedi.
"ÇAYKUR RİZESPOR´UN KAYBEDECEK BİR DAKİKASI BİLE YOKTUR"
Eski Başkan Tahir Kıran konuşmasının ardından yakasındaki Çaykur Rizespor rozetini yeni başkan İbrahim Turgut´un yakasına taktı. Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut yaptığı konuşmada takımı en yüksek başarı seviyesine taşımak için mücadele edeceklerini söyleyerek "Bu mücadeleyi verirken vizyonumuz, dürüst, şeffaf, ilkeli, sportmence ve sürdürülebilir olması vazgeçilmez şiarımızdır. Yaşadığımız çağda sportif başarı, idari ve mali disiplinden ayrı düşünülemez. Önümüzdeki dönemde bizi ulaşmak istediğimiz noktaya götürecek yolu, bu denklem belirleyecektir. Yönümüz bellidir. Bugün, önceki dönemlerde yapılan hizmetlere yenilerini ekleyerek gücümüze güç katma, daha güzel hizmetler yapma günüdür. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Çaykur Rizespor'un kaybedecek bir dakikası bile yoktur. Bugün ivedilikle kollarımızı sıvayarak dört elle takımımıza sarılmalıyız" şeklinde konuştu.
Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunmasının ardından yapılan açık oylamada tek aday olan İbrahim Turgut, başkanlığa seçildi. Eski ve yeni yönetimin birlikte fotoğref çektirmesi ile kongre sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Salondan detaylar
Katılımcılardan detaylar
Eski ve yeni başkandan detaylar
Tahir Kıran´ın konuşması
İbrahim Turgut´un konuşması
Kıran´ın rozetini Turgut´un yakasına takması
Toplu fotoğraf çekimiDHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-06-20 14:32:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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