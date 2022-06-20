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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize’de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

İHA

Rize’de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

Rize’de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Rize merkezde durdurduğu bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 7 adet şarjör ele geçirildi. Aracında ruhsatsız tabanca bulunan A.S. ve M.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan M.E. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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